El origen de la mención ‘M.Rajoy’ en los papeles de Bárcenas

Ante estas discrepancias, el tribunal reconoció que los “papeles de Bárcenas” presentaban errores, por lo que se determinó que el conjunto de estos documentos y los testimonios del extesorero al respecto no contaban con “una validez total”. La sentencia señala además que acerca del porqué en la hoja 14 aparece el nombre de “M Rajoy” y en la 15 no, Bárcenas declaró en el juicio que lo confeccionó para Lapuerta “como una forma de presión a aquel” y en instrucción lo pasó a limpio.
| etiquetas: m. rajoy , bárcenas , hemeroteca
#1 Vamos, que te acaban de desmontar el bulo sobre el que se cimentaba la mitad de tu argumentario. Si pica, cura