El origen de la mención ‘M.Rajoy’ en los papeles de Bárcenas

Ante estas discrepancias, el tribunal reconoció que los “papeles de Bárcenas” presentaban errores, por lo que se determinó que el conjunto de estos documentos y los testimonios del extesorero al respecto no contaban con “una validez total”. La sentencia señala además que acerca del porqué en la hoja 14 aparece el nombre de “M Rajoy” y en la 15 no, Bárcenas declaró en el juicio que lo confeccionó para Lapuerta “como una forma de presión a aquel” y en instrucción lo pasó a limpio.

Vamos que en el PP se repartían dinero en B provenientes de mordidas y tenían financiación ilegal. Sea quien sea M. Rajoy, eso es verdad absoluta. A mi me vale para no volver a confiar en la limpieza del PP nunca jamás.
Que no falte el negativo del rey del cotolengo, no sea que le quiten la paguita del ministerio de transportes xD xD xD

#1 Vamos, que te acaban de desmontar el bulo sobre el que se cimentaba la mitad de tu argumentario. Si pica, cura
Con los años que tengo, y aún no dejó de sorprenderme, que en este país, a la derecha se le perdona todo. Robos, muertos, y lo que les echen. El nivel del votantes es preocupante.
