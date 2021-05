Orden de detención contra una diputada de la CUP

El juzgado de instrucción 6 de Tarragona ha dictado una orden de búsqueda y captura contra la diputada de la CUP Laia Estrada. La dirigente fue citada a declarar el 30 de diciembre de 2020 y el 21 de enero de 2021, pero no se presentó. Ahora la juez ha dictado la orden de detención. La misma Estrada explicó que "los hechos son no haber comparecido voluntariamente en las dos ocasiones que se me requirió para declarar ante el juez por haber participado en las protestas contra el Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2018".