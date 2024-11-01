edición general
La oposición israelí reprocha a Netanyahu el "desastre diplomático" por el reconocimiento de Palestina

La oposición israelí reprocha a Netanyahu el "desastre diplomático" por el reconocimiento de Palestina

"El reconocimiento unilateral de un estado palestino por Reino Unido, Australia y Canadá es un desastre diplomático, un paso dañino que recompensa el terrorismo", ha afirmado Lapid, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Tkachenko
Y éstos son la "alternativa" al HDLGP, sabes...
9
makinavaja
#1 Los Feijoo judios.... :-D :-D
3
XtrMnIO
Igual de HDP, que no reprochan estar asesinando a miles de civiles inocentes, sino que haya habido personas decentes que no le estén comiendo el nabo.
9
unaqueviene
Nazis profesionales. No contaban con que la Internet nos iba a mostrar en la cara que son basura nazi estos genocidas
7
#9 Moteplass
#2 pensban que sobornando a los políticos occidentales bastaría para acallar a la gente.
0
capitan__nemo
Haber matado a mas de 200.000 palestinos, por lo menos la mitad niños nos da igual, lo que nos importa es el "desastre diplomatico"
3
#10 laruladelnorte
"Un gobierno israelí funcional lo podría haber evitado con un trabajo inteligente y serio y con diálogo diplomático profesional y una diplomacia pública adecuada", ha argumentado.

Sobre el genocidio ni una palabra.
2
#5 bestiapeluda
Yo ya he visto que algunas voces dentro del judaísmo que denuncian el genocidio, lo hacen apelando a la mala imagen que les da a los judíos en general
2
rogerius
—Netanyahu, tío, tenías que matar sin que se dieran cuenta.
—Si no me hubiérais metido prisas.
—¿Cómo que prisas? Llevamos desde 1948 con este asunto… ¡Qué digo! ¡Desde el siglo XIX!
—Sí, pero al final el remate lo queríais en dos días y encima liado con juicios…
—Pues bien que has evitado que se celebren. Igual las prisas te han convenido…
—Bueno, se han dado cuenta ¿y qué?
—También dices algo.
—¿Somos o no somos el pueblo elegido por Yahvé?
—Somos, somos.
—Pues eso. Que se jodan. Todos. ¡A por el Gran Israel!
—Pero, oye, llévalo con discreción… que no se enteren…
0
Khadgar
¿Recompensa al terrorismo? No lo entiendo ¿cómo beneficia esto a Israel? :roll:
0

menéame