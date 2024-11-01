La oposición israelí reprocha a Netanyahu el "desastre diplomático" por el reconocimiento de Palestina

"El reconocimiento unilateral de un estado palestino por Reino Unido, Australia y Canadá es un desastre diplomático, un paso dañino que recompensa el terrorismo", ha afirmado Lapid, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
Sobre el genocidio ni una palabra.
—Si no me hubiérais metido prisas.
—¿Cómo que prisas? Llevamos desde 1948 con este asunto… ¡Qué digo! ¡Desde el siglo XIX!
—Sí, pero al final el remate lo queríais en dos días y encima liado con juicios…
—Pues bien que has evitado que se celebren. Igual las prisas te han convenido…
—Bueno, se han dado cuenta ¿y qué?
—También dices algo.
—¿Somos o no somos el pueblo elegido por Yahvé?
—Somos, somos.
—Pues eso. Que se jodan. Todos. ¡A por el Gran Israel!
—Pero, oye, llévalo con discreción… que no se enteren…