La ONU escoge Almería como modelo agrícola para el futuro

Un informe emitido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) , bautizado como ‘Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate’ (Despiértate antes de que sea demasiado tarde: hacer una agricultura verdaderamente sostenible para la seguridad alimentaria en el cambio climático’, propone seguir las pautas por las que se rige la agricultura almeriense como la mejor forma de alimentar al mundo.