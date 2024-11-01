La ONU acusa a Israel de imponer un sistema de ‘apartheid’ contra palestinos en Cisjordania

La ONU acusó este miércoles a Israel de haber intensificado la discriminación y la segregación de los palestinos en Cisjordania y pidió al país que ponga fin a su “sistema de apartheid”. En un demoledor informe, la oficina de derechos humanos de la ONU estimó que la “discriminación sistemática” contra los palestinos en los territorios palestinos ocupados se ha “deteriorado drásticamente” en los últimos años. “Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania”, sostuvo el jefe de esta oficina, Volker Türk.