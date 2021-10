La ONS reporta que uno de cada seis adultos de Gran Bretaña no es capaz de comprar alimentos básicos [ENG]

Según una encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), el 17% de los adultos no pudieron comprar algunos de los productos de alimentación que necesitaron entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre, lo que refleja el impacto de las tensiones en la cadena de suministro y la escasez de trabajadores. Casi un cuarto de los participantes (23%) respondió que no había podido comprar otros productos básicos no alimenticios. Un 15% no pudo adquirir combustible para sus vehículos en el mismo periodo.