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Los océanos se salvan en tu plato

Más de 70 informes internacionales presentan la pesca como industria más destructiva de la historia. La pesca arrasa ecosistemas enteros. Cada día mueren en el mar el equivalente a la humanidad entera, más de 8.000 millones de seres sintientes, a cargo de más de 4 millones de sofisticadas máquinas de matar: los barcos de pesca industrial. En torno a 2 billones de peces mueren cada año por la pesca, sin contar pesca ilegal, fantasma y el 40% de peces descartados, lo que, sumado, daría una cifra muy superior a 3 billones por año.

| etiquetas: océanos , peces , acuicultura , pesca , explotación animal
5 2 2 K -1 Abuso_Animal
2 comentarios
5 2 2 K -1 Abuso_Animal
#1 slump74
El 99.99% de las criaturas marinas no mueren de viejas, son devoradas vivas por otra.
Aunque no existiera la pesca pasaría más o menos lo mismo, solo que la biomasa se quedaría en el océano en vez de llegar a tierra por barco.
Con esto quiero decir que el argumento es paradójico, ya que si dejamos de comer pescados y estos se multiplican, la masacre de peces aumentará.
Si queremos acabar con la masacre de seres marinos sintientes, la única solución definitiva es acabar con todos lo antes posible. :shit:
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Noctuar #2 Noctuar
#1 Quieres decir que está bien que asesinemos y comamos a otros humanos porque igualmente todos ellos morirán en el futuro; ya fuera por accidente, suicidio, enfermedad o vejez.
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menéame