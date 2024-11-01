Los océanos se salvan en tu plato

Más de 70 informes internacionales presentan la pesca como industria más destructiva de la historia. La pesca arrasa ecosistemas enteros. Cada día mueren en el mar el equivalente a la humanidad entera, más de 8.000 millones de seres sintientes, a cargo de más de 4 millones de sofisticadas máquinas de matar: los barcos de pesca industrial. En torno a 2 billones de peces mueren cada año por la pesca, sin contar pesca ilegal, fantasma y el 40% de peces descartados, lo que, sumado, daría una cifra muy superior a 3 billones por año.