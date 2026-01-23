El ocaso de Montero: coge el dinero y dame las graciass

El PSOE parece pensar que la gente va a salir a la calle a agradecer a Sánchez la supuesta merced concedida con el nuevo reparto de los fondos autonómicos sin que, antes, medie la pregunta de si estos recursos financieros son los que realmente corresponden a Andalucía o, por el contrario, su ofrecimiento es un señuelo para camuflar una asimetría