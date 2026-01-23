edición general
2 meneos
37 clics

El ocaso de Montero: coge el dinero y dame las graciass

El PSOE parece pensar que la gente va a salir a la calle a agradecer a Sánchez la supuesta merced concedida con el nuevo reparto de los fondos autonómicos sin que, antes, medie la pregunta de si estos recursos financieros son los que realmente corresponden a Andalucía o, por el contrario, su ofrecimiento es un señuelo para camuflar una asimetría

| etiquetas: montero , ocaso , elecciones
1 1 2 K -2 politica
2 comentarios
1 1 2 K -2 politica
#1 Tecar *
Resumo para dummys:
"Es fácil ser pródigo con los recursos ajenos"

Por lo demás ausencia de datos económicos, sólo el mantra de siempre en un artículo ideológico completamente prescindible.
0 K 7
#2 Indiana.Collons
El ridículo que ya hecho Montero al frente del ministerio ha sido legendario. En cualquier caso saben que sus votantes son auténticos discapacitados intelectuales y van a fichar igual en las próximas elecciones.

Vamos, sólo hay que ver cómo ya han aparecido los primeros a votar negativo este envío
0 K 6

menéame