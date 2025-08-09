edición general
6 meneos
25 clics
La obsesión por dormir bien acaba provocando insomnio: así es la ortosomnia

La obsesión por dormir bien acaba provocando insomnio: así es la ortosomnia

Se le conoce como ortosomnia y es la preocupación constante por conseguir el «sueño perfecto». Los consejos de sleepmaxxing que se ven en redes sociales como TikTok son variados y muchas veces, imposibles. Desde evitar comer kiwis, utilizar luces específicas en casa, ir a una sesión de sauna, tomar magnesio o, aquellas que sí están demostradas, como evitar el móvil unas horas antes de dormir.

| etiquetas: ortosomnia , insomnio , dormir
5 1 0 K 63 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Lo dice el propio nombre:

Ortosomnia = Dormir como el culo.
4 K 48
Elanarkadeloshuevos #3 Elanarkadeloshuevos
#1 #2 y Ortoestatica ?
0 K 7
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Trabajar, jugar videojuegos o en general, estar parado sobre el culo.

Y antes de que preguntes, la ortoestética es verte como el culo.
0 K 10
#2 Galton
Entonces las ortodocias...
1 K 16

menéame