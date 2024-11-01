Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles Décimo informe – 2022 y 2023

"El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2023, ya que perciben un subsidio efectivo neto, es decir, una diferencia positiva entre prestaciones e impuestos. Este saldo favorable a estos hogares es decreciente con la renta bruta: del 81,5% de la renta bruta para el primer quintil al 14,9% para el tercero. Los hogares ubicados en los dos quintiles con más renta son contribuyentes netos, ya que"
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"españa es un infierno fiscal"
y resulta que los tipos efectivos totales (Sumados TODOS los impuestos que pagamos vs Renta bruta) va en la horquilla de quintiles de renta desde el 26% del primer quintil al 39% del más alto. Un infierno fiscal que te cagas, vamos.
La derecha legisla para los de arriba y este argumentario falaz recurrente es para los de arriba y para engañar a los de abajo.
Las grandes empresas y ricos pagan muy poco
Las leyes parecen hechas para que ça grandes empresas no tengan competencia