Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles Décimo informe – 2022 y 2023

"El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2023, ya que perciben un subsidio efectivo neto, es decir, una diferencia positiva entre prestaciones e impuestos. Este saldo favorable a estos hogares es decreciente con la renta bruta: del 81,5% de la renta bruta para el primer quintil al 14,9% para el tercero. Los hogares ubicados en los dos quintiles con más renta son contribuyentes netos, ya que"