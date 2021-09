Obligan a madres solteras a revelar su intimidad sexual si quieren cobrar prestaciones sociales

Cuando se sentó frente al asistente social, le sorprendió que el funcionario estuviera obsesionado con una cosa: «¿Quién era el padre biológico de su hija?». La joven se negó a dar esos datos tan personales y que nada tenían que ver con su solicitud. Sin embargo, el funcionario insistió en tono amenazante: «Si no me da el nombre, no hay asistencia social». También se le pidió que proporcionara, bajo pena de perjurio, la fecha en que creía que se quedó embarazada y por qué creía que esa era la fecha correcta.