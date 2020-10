El Obispado de Menorca cesa a una catequista por casarse con otra mujer

"Respetamos, aunque no compartimos, su decisión de contraer matrimonio civil con otra persona del mismo sexo" La diócesis valora "muy positivamente" el trabajo llevado a cabo por Carmen Mascaró hasta la fecha, y trata de hablar de “coherencia y principios” y “no de penas ni de exclusiones” La ex catequista lamenta que "fruto de casarme civilmente se me consideraba persona non grata para hacer catequesis"