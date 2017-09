El número 58 espanta a las moscas

En varios locales y restaurantes de Arrigorriaga cuentan con un papel con el número 58 para ahuyentar a las moscas. Joseba Urrutikoetxea, del restaurante El Caserio, asegura que es de lo más eficaz. “El efecto no es inmediato”, añaden en la entrevista, “hay que esperar unos pocos días. Y no, no sabemos por qué el 58 exactamente, pero ya no hay moscas”. La ciencia dice que por el particular modo de ver de este insecto, percibe que el 58 es una tela de araña.