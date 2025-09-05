Nuevo nido de tortugas en Castellón: este verano han nacido ya 278 tortugas

La playa de Peñíscola registra el quinto nido de tortugas que se registra este verano en la provincia de Castellón. Apenas 24 horas después del nido de tortuga localizado en Alcossebre, la playa de Peñíscola ha registrado esta noche una nueva puesta de Caretta caretta. En la exhumación del nido se contabilizaron un total de 93 huevos. Entre ellos había 15 neonatos vivos. Ocho de las crías entraron al mar y las otras siete se trasladaron al Oceanogràfic de València (CACSA–GVA) para formar parte del programa Head Starting, con el objetivo de incr