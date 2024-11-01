edición general
Nuevo acto de 'piratería' de EEUU contra un buque cerca de Venezuela

Nuevo acto de 'piratería' de EEUU contra un buque cerca de Venezuela

Estados Unidos ha llevado a cabo otro acto de piratería contra otro buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, informaron el domingo dos funcionarios estadounidenses. El petrolero Bella-1 ha sido abordado en la tercera incursión contra un navío en lo que va de semana. La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero Centuries durante la noche del sábado a este domingo.

Aokromes #2 Aokromes
ya lo he dicho en el pasado, poner una bomba en el deposito de combustible, con gps, que el petrolero llega a un puerto otan o de pais palmero de eeuu, que explote.
#4 Piscardo_Morao *
Estrictamente hablando, piratas no son, los piratas eran empresarios privados que ponían su barco, pagaban a su tripulación y se quedaban el beneficio.

Corsarios tampoco porque eran empresarios que ponían el barco y la tripulación pero le daban su parte del botín a la corona.

Estos barcos son de la marina de guerra de EEUU, a los tripulantes les paga el tío Sam y la carga del barco se la queda el tío Sam.

Llamadle como queráis.
#5 Pepepistolas
Que vaya Zp a salvar a Maduro del malvado yankeei invasor y haga huir al zanahorio.
#1 Mosquitón
Hombre, no sé si los funcionarios estadounidenses que dieron la información usaron exactamente la palabra "piratería"... ya sabéis.
tul #3 tul
#1 y que mas dará que palabra prefieran usar los piratas? Si se comportan como piratas lo lógico es llamarles piratas
