Nuevo acto de 'piratería' de EEUU contra un buque cerca de Venezuela

Estados Unidos ha llevado a cabo otro acto de piratería contra otro buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, informaron el domingo dos funcionarios estadounidenses. El petrolero Bella-1 ha sido abordado en la tercera incursión contra un navío en lo que va de semana. La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero Centuries durante la noche del sábado a este domingo.