Nuevo acercamiento del TMT a España: comienzan las negociaciones para ubicar el telescopio en La Palma

Los promotores del Telescopio de Treinta Metros (TMT) han anunciado el inicio de las negociaciones junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para ubicar el telescopio en Canarias, como alternativa a Hawái. El consorcio TIO (siglas de TMT International Observatory) ve solvencia en la "generosa" oferta del Gobierno estatal, que asciende a 400 millones de euros, por lo que ha anunciado que desde hoy enfocarán sus esfuerzos en la creación de vía de negociación que establezca un nuevo observatorio en España, en concreto, el del TMT.
| etiquetas: telescopio de treinta metros , la palma , astrofísica
Esa gente se ha rifado un par de viajes de negocios, porque posibilidades reales muy pocas (Anteriormente solo han usado canarias como medida de presión con Hawai) y con esta administración pues depende del viejo gaga.
Y lo escribo con mucha tristeza, y algo de aprensión el hemisferio norte queda sin grandes telescopios, frente al superior Chile.