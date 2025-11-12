Nuevo acercamiento del TMT a España: comienzan las negociaciones para ubicar el telescopio en La Palma

Los promotores del Telescopio de Treinta Metros (TMT) han anunciado el inicio de las negociaciones junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para ubicar el telescopio en Canarias, como alternativa a Hawái. El consorcio TIO (siglas de TMT International Observatory) ve solvencia en la "generosa" oferta del Gobierno estatal, que asciende a 400 millones de euros, por lo que ha anunciado que desde hoy enfocarán sus esfuerzos en la creación de vía de negociación que establezca un nuevo observatorio en España, en concreto, el del TMT.