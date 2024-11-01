Nubes negras

22 de abril, Israel celebró su 78º Día de la Independencia. Sin duda, no fue el mejor de su historia, para un país que ya no es joven. Cuando era niño, el Día de la Independencia era un momento de orgullo y alegría para todos los nuevos israelíes como yo. Israel es ahora una potencia regional y el aliado más cercano de la principal superpotencia mundial, pero no ha cambiado desde que era un estado recién nacido: sigue creyendo que puede sobrevivir mediante la violencia y solo mediante la violencia. Continúa su camino hacia el aislamiento.