Nos preguntáis por el plan de actuación ante pandemias que ya existía y el Gobierno no activó

«Ayer por la noche, rebuscando información sobre medidas de actuación ante pandemias, mirar la perla que he encontrado». Así empieza una cadena difundida en redes sociales. El plan que menciona se refiere a una pandemia de gripe y no es aplicable, ya que «cada epidemia hay que prepararla específicamente, depende de qué tipo de microorganismo, qué características tiene, la distribución nacional e internacional». Pero la OMS catalogó el coronavirus como una pandemia el 11 de marzo, por lo que no se podía contar con un plan antes de esa fecha.