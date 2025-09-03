edición general
Noruega plantea eliminar el Impuesto de Patrimonio: España podría quedarse sola

El país escandinavo ha perdido cientos de grandes fortunas e inversores por mantener el impuesto a los patrimonios superiores a 150.000 euros que en la UE sólo aplica España. El Impuesto de Patrimonio (IP) en Noruega podría tener los días contados. El país escandinavo afronta el 8 de septiembre una cita electoral marcada, entre otras cuestiones, por la fuga de las grandes fortunas del país a otras economías del entorno por la imposición que tienen que soportar.

skaworld #6 skaworld
¿Sabeis lo que atrae tambien mucho a las grandes fortunas? El vasallaje.

Quiza podriamos volver a imponer un sistema de castas que separe a señores de siervos y eso atraería al gran capital
7
#18 sarri
#6 Y reinstaurar el derecho de pernada
2
Andreham #3 Andreham
Si los ricos se van, no pueden llevarse sus bienes.

No pueden llevarse las casas, no pueden llevarse las empresas, y no pueden llevarse el dinero generado en el país.

Cualquier otra cosa no es patriotismo de ese que tanto se enarbola.

Si quieren cobrar desde el extranjero, tasa por sacar dinero (en forma de dividendo) del país.

En cuanto se pongan de acuerdo diez o quince países y sancionen a los que no, se acaba el chollo y el trickle down economy ese empieza a funcionar de verdad.
4
#10 encurtido
#3 #8 y demás. Esto no es un debate bajar / subir impuestos, es que somos el único país de la UE y de los pocos occidentales en tener impuesto al Patrimonio. Tener unas figuras fiscales que el resto del planeta han ido desechando en las últimas décadas nos convierte en una anormalidad y eso es malo para todos los ciudadanos de ese país.
1
#12 Leon_Bocanegra *
#10 pues que lo quiten y les pongan otro que les afecte igualmente,pero con otro nombre.

Mira, los impuestos hay que recaudarlos. Podemos poner impuestos que paguen los ricos o recaudar ese dinero que no vamos a ingresar de los ricos pagándolo entre todos en impuestos a la luz , el agua o la gasolina. Si tengo que elegir, yo tengo claro de que manera quiero recaudarlo.
Si tú eres rico y prefieres que lo paguemos entre todos, no tengo nada que objetar, tendría su lógica que pienses así.
Si no eres rico y quieres ayudar con tus ingresos a qué los pobrecitos señores millonarios no se vayan de España, permíteme decirte que te estás pegando un tiro en el pie, que ni Froilan en sus mejores momentos.
1
#19 encurtido *
#12 Repito, no debato subir / bajar impuestos, no estoy ni a favor ni en contra. Debato el no ser un país anormal, señalado en el mapa como el único país occidental con impuesto al patrimonio (o el impuesto que sea o con alguna diferencia especial).

Si hubiera un consenso en la OCDE en poder IRPF al 90% yo estaría de acuerdo, porque al hacerlo todos simplemente recaudaríamos y redistriburíamos más sin mayores problemas. Pero si un país por su cuenta decide poner los impuestos más altos de su entorno ocurre la catástrofe.

Por eso me parece razonable quitarlo en España, básicamente porque es la misma conclusión a la que ha ido llegado el resto del planeta en las últimas décadas.
0
#20 Leon_Bocanegra
#19 Pero si un país por su cuenta decide poner los impuestos más altos de su entorno ocurre la catástrofe


Háblame de esa catástrofe
0
#25 Tailgunner
#3 hombre, las casas las venden, las empresas se las pueden llevar a otro lado perfectamente y vender el edificio (que creo que es a lo que te refieres) y el dinero generado ya ves si pueden llevàrselo...
0
#2 Leon_Bocanegra
Ay ay que se van los ricos... Pues a tomar porculo. Mira tú que pena.
1
Findeton #4 Findeton
#2 Luego la pobreza aumenta y te preguntas por qué. Ah no, que eso sólo lo reconocerás cuando deje de gobernar Pdr Snchz
3
#8 Leon_Bocanegra
#4 claro, aumenta la pobreza. Desde que el Rubius , Jorge Martín , Aleix Espargaró y su hermano se fueron a Andorra ,aquí vivímos arruinados.
Los millonarios se pueden ir a tomar porculo, que aquí no aportan nada.
Y haz el favor de no decir gilipolleces, yo soy de izquierdas, a mí el perro y su partido me sobran en el gobierno. Pero no para que entren los tuyos.
1
victorjba #14 victorjba
#2 Luego te enteras que la familia Botín tenía cuentas en Suiza desde los años 30... Ya se fueron hace años los hijosdeputa xD
2
#15 Leon_Bocanegra
#14 Mentira, mentiroso xD xD xD  media
0
Esku #7 Esku
Pobrecitos los ricos. La mayoria lo son por herencia y cada vez la brecha entre ricos y pobres se ensancha, pero ay, que tienen que pagar. Tendran que empezar en la ingenieria fiscal para poder evadir todos los impuestos que puedan o tener sus propiedades a titulo de otra persona o de la empresa. Espera, que eso ya lo hacen.
1
oceanon3d #13 oceanon3d *
Hay que ser bobo de remate siendo de clases trabajadoras , bajas o medias (el 90% de la población española), para desear la eliminación de este impuesto que solo les beneficia y hace que al menos haya un mínimo reparto de riqueza.

Eso sí; el impuesto se debe unificar a nivel nacional, solo falta alguna comunidad, para que el corte de heredar sea realmente a cero para ese 90% de españoles . Y si me apuras incluir parientes de segundo y tercer grado de clases trabajadoras.

Que los más ricos aflojen un poco coño ... Solo son un 5% y controlan el 80% de la riqueza mundial.
1
#16 Pitchford
Me parece claro que este tipo de impuestos a millonarios deberían estar estandarizados en la UE, al igual que los de las empresas, para evitar huidas a paraísos fiscales. Y luego putear bien comercialmente a cualquier país de Europa que se comporte como paraíso fiscal. Pero no creo que lo vean mis ojos, porque los millonarios son los que mandan.
0
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
El impuesto sobre el patrimonio puede representar una doble imposición, ya que, teóricamente*, la renta que lo generó ya estaba gravada. Esto de la doble imposición puede parecer el demonio fiscal, lo más perverso de lo malo, pero no es así necesariamente, a veces esta doble imposición es buscada por el Fisco para desincentivar actitudes, como en los impuestos especiales (cerveza, alcohol, tabaco, combustibles...) en los que el IVA cuenta el importe del impuesto especial en su base. En…   » ver todo el comentario
1
frg #9 frg
Estos de Expansión son una panda de mentirosos lamebotas. Que se vayan las grandes fortunas, pero cada vez que intenten entrar, ya sea físicamente o en un negocio, se les aplica una bonificación positiva del +300%, osea que paguen.
0
manzitor #1 manzitor
Me sale solo para suscriptores.
0
JuanCarVen #24 JuanCarVen
En USA se lo montan mejor impuesto predial, anual y del 0.83% de media sobre la tasación, bonificas en función de renta y a muerte por zonas si no es residencia habitual y desinflas la especulación. Alquiler no turístico o no registrado lo triplicas, alquiler largo plazo lo bonificas.
0
bronco1890 #17 bronco1890
impuesto a los patrimonios superiores a 150.000 euros que en la UE sólo aplica España
Supongo que se trate de una errata, si tener 150000 de patrimonio se considera una gran fortuna apaga y vámonos.
0
#21 chocoleches
#17 Vivienda habitual y hasta 700k están exentos como norma general.
0
#22 Pitchford
#17 En España tengo entendido que se paga por lo que supere los 700.000 €, sin tener en cuenta el valor de la primera vivienda.
0
Shuquel #23 Shuquel
A cuantas personas afecta este impuesto en España?
0
#5 encurtido
¿Ayuso ha ganado la presidencia de Noruega y el resto del mundo?
0

