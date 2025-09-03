Noruega plantea eliminar el Impuesto de Patrimonio: España podría quedarse sola

El país escandinavo ha perdido cientos de grandes fortunas e inversores por mantener el impuesto a los patrimonios superiores a 150.000 euros que en la UE sólo aplica España. El Impuesto de Patrimonio (IP) en Noruega podría tener los días contados. El país escandinavo afronta el 8 de septiembre una cita electoral marcada, entre otras cuestiones, por la fuga de las grandes fortunas del país a otras economías del entorno por la imposición que tienen que soportar.
| etiquetas: noruega , españa , impuesto , patrimonio
Quiza podriamos volver a imponer un sistema de castas que separe a señores de siervos y eso atraería al gran capital
No pueden llevarse las casas, no pueden llevarse las empresas, y no pueden llevarse el dinero generado en el país.
Cualquier otra cosa no es patriotismo de ese que tanto se enarbola.
Si quieren cobrar desde el extranjero, tasa por sacar dinero (en forma de dividendo) del país.
En cuanto se pongan de acuerdo diez o quince países y sancionen a los que no, se acaba el chollo y el trickle down economy ese empieza a funcionar de verdad.
Mira, los impuestos hay que recaudarlos. Podemos poner impuestos que paguen los ricos o recaudar ese dinero que no vamos a ingresar de los ricos pagándolo entre todos en impuestos a la luz , el agua o la gasolina. Si tengo que elegir, yo tengo claro de que manera quiero recaudarlo.
Si tú eres rico y prefieres que lo paguemos entre todos, no tengo nada que objetar, tendría su lógica que pienses así.
Si no eres rico y quieres ayudar con tus ingresos a qué los pobrecitos señores millonarios no se vayan de España, permíteme decirte que te estás pegando un tiro en el pie, que ni Froilan en sus mejores momentos.
Si hubiera un consenso en la OCDE en poder IRPF al 90% yo estaría de acuerdo, porque al hacerlo todos simplemente recaudaríamos y redistriburíamos más sin mayores problemas. Pero si un país por su cuenta decide poner los impuestos más altos de su entorno ocurre la catástrofe.
Por eso me parece razonable quitarlo en España, básicamente porque es la misma conclusión a la que ha ido llegado el resto del planeta en las últimas décadas.
Háblame de esa catástrofe
Los millonarios se pueden ir a tomar porculo, que aquí no aportan nada.
Y haz el favor de no decir gilipolleces, yo soy de izquierdas, a mí el perro y su partido me sobran en el gobierno. Pero no para que entren los tuyos.
Eso sí; el impuesto se debe unificar a nivel nacional, solo falta alguna comunidad, para que el corte de heredar sea realmente a cero para ese 90% de españoles . Y si me apuras incluir parientes de segundo y tercer grado de clases trabajadoras.
Que los más ricos aflojen un poco coño ... Solo son un 5% y controlan el 80% de la riqueza mundial.
Supongo que se trate de una errata, si tener 150000 de patrimonio se considera una gran fortuna apaga y vámonos.