Noruega plantea eliminar el Impuesto de Patrimonio: España podría quedarse sola

El país escandinavo ha perdido cientos de grandes fortunas e inversores por mantener el impuesto a los patrimonios superiores a 150.000 euros que en la UE sólo aplica España. El Impuesto de Patrimonio (IP) en Noruega podría tener los días contados. El país escandinavo afronta el 8 de septiembre una cita electoral marcada, entre otras cuestiones, por la fuga de las grandes fortunas del país a otras economías del entorno por la imposición que tienen que soportar.