"En el nombre de Ellas": Victimas del depredador sexual cuentan su testimonio  

Esta entrevista, en la televisión malagueña TV101, es la primera que se realiza en una televisión española sobre el terrible caso de un depredador sexual. La historia está descrita en el documental "En el Nombre de Ellas" en emisión desde mayo de 2023 por Netflix España. En esta interesante y valiente entrevista podéis escuchar el testimonio de Myriam y Esti, dos de sus muchas víctimas, y la intervención de Margarita Ortiz-Tallo, Doctora en Psicología. La Asociación Con.Ciencia, cuyas profesionales Isabel Calvo y Margarita Ortiz-Tallo, llevan u