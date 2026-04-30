No viajes al pasado para buscar a Trump bebé

Hola,

Si ganaras acceso a algún dispositivo para poder catapultarte al pasado, sé que sería muy tentador empezar por algo sencillo pero a la vez de gran impacto: visitar a Trump cuando era un bebé.

No lo hagas.

Si algo ha quedado claro en las etapas de la construcción de un estado fascista es, con claridad meridiana, que el problema y el mal no está encarnado en una persona.

Toda la literatura y fantasía al respecto nos ha llevado a pensar que es un individuo quien planifica y diseña el mal.

Nada más lejos de la realidad.

El problema son todos los que le complacen sin rechistar, le animan, le adulan, cumplen sus peticiones y, sobre todo, aprovechan la locura de un individuo para levantar una ola enorme de acciones fascistas.

Esos son el problema.

No malgastes tu primer viaje temporal en una acción inocua.

Lo mejor es que me busques a mí de bebé y dejes en mi regazo la lista de los premios de lotería más abultados durante los siguientes 25 años . Yo sabré qué hacer para arreglar la situación, descuida.

Saludos.