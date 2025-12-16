edición general
No solo son los jóvenes: la exclusión residencial en la que viven las personas mayores de 65 años

El problema habitacional afecta de manera especialmente intensa a quienes viven de alquiler, según un informe de Provivienda. En este colectivo, la exclusión residencial alcanza el 53,5%.

De hecho, es algo absurdo que el problema de la vivienda se asocie a los jovenes.
Es algo transversal a todas las edades.
No todo el mundo con 60 años tiene un piso en propiedad. O quizá esten en un trámite de separación de una pareja y deben buscar otra vivienda. O quizá necesita una vivienda más accesible a su condición física.

Es un absurdo hablar de "los jovenes" en el tema de la vivienda
#1 Precisamente el separarse tanto es parte del problema, aumenta la demanda y por tanto el precio. La verdad no le veo absurdo, cualquier sociedad sana se focaliza algo más en sus jóvenes, si los jóvenes no tienen salida la sociedad no tiene futuro. Yo diría que de hecho los jóvenes no tienen suficiente apoyo social, nuestra sociedad no es sana.
#1 Yo conozco el caso de un señor de más de 90 años, recién divorciado por azares de las vida, que no encuentra vivienda cerca de donde vivía (Santander) con una pensión de apenas 800€. Nadie le quiere alquilar pese a tener ahorros de sobra para complementar y cubrir el gasto.

Ahora está en una infravivienda a casi 50 km de sus hijos, que se dejan medio sueldo en gasolina.
#1 pero sirve para que los jovenes ataquen a los mayores porque les dicen que es culpa de los mayores que no tengan piso y que el sueldo sea bajo, los adultos saben que eso es falso, pero los jovenes no tienen experiencia y se lo tragan.
