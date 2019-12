«No sabes lo hija de puta que soy. Te voy a matar»: el audio de un móvil delata a una joven que mató a su novio

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

"No sabes lo hija de puta que soy. Te voy a matar", se escucha decir a la acusada en una grabación que su pareja y víctima registró con su teléfono móvil, y que este lunes la Audiencia de Valencia ha reproducido en el juicio contra esta mujer por apuñalar en el corazón a su novio, hechos por los que el fiscal le pide 12 años y medio. "Sólo quiero que aceptes que no te quiero, solo quiero que me dejes que me vaya", dice el hombre, que puso en marcha la grabadora de su móvil sin saber que registraría en ella los últimos 20 minutos de su vida.