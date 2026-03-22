Bueno, bueno, bueno... Las estadísticas de visitas de Menéame son muy malas, así que nada mejor que un poco de polémica para enganchar a los feligreses. Estoy bromeando, no creo que vayan por ahí los tiros, creo que simplemente ha sido una metedura de pata de Imparsifal.

Lo primero, con todos los fallos que tiene esta página me sigue gustando y la visito habitualmente. Lo segundo, creo que Imparsifal está haciendo un buen trabajo, a pesar que igual que está paǵina tenga sus fallos.

Después del disclaimer, viene mi pataleta, en forma de puntos aleatorios y desordenados, igual que mis pensamientos en este momento:

1) "Deberías dar ejemplo usando menéame en vez de actuar como que a ti no te aplican las normas del sitio." Sorrillo. Muy bien dicho, este comentario aglutina varias de mis ideas.

2) Hay gente que dice que el aviso de strike es solo para la gente del Consejo Consultivo. Veamos la frase completa:

"Esto es un aviso para el Consejo Consultivo. No se puede votar negativo. En caso de hacerlo se sancionará con un strike."

Me juego un huevo a que Imparsifal está amenazando a todo Menéame, no solo a los del consejo, solo que se ha expresado fatal. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Simplemente, porque no tiene sentido que a Imparsifal le importe que los del consejo hundan la noticia y le dé igual que el resto sí que la hundamos. Otra forma de haber expresado su deseo podía haber sido:

"No se puede votar negativo este envío porque es un aviso para el Consejo Consultivo. En caso de hacerlo me apareceré en tu casa y te daré dos yoyas."

De todas formas, agradezco un montón que haya gente a la que le pueda la inocencia y que no se ponga a echar bilis a la primera (como puede que sea mi caso). Pensar bien de la gente es un punto positivo y habla bien de ti, seguro que eres un buen colega.

3) Pero por favor, ¿qué chapuza es esta? ¿De verdad, con la de años que tiene esta página, no hay ninguna forma de que los admin hagan un comunicado que no sea hacer un envío y amenazar con strike si lo negativizas? Es una pregunta retórica, doy por supuesto que si hubiera otra manera se habría usado. Va a ser muy patético si un día hay una brecha de seguridad y tienen que avisar de las misma manera xD

4) No todo el mundo se conoce el lore de Menéame. De echo me puedo creer que haya más visitantes que no lo conozcan de los que sí. ¿Por qué un usuario corriente me amenaza con un strike? ¿Y ya que estamos, que es un strike? Ya que no hay banderitas de admin, envíalo desde un usuario que se llame admin o algo, sino la gente no se entera.

5) Relacionado, siendo un envió que es un muro de pago clarísimo, y que la reacción esperable es que la gente la vote como muro de pago, ¿por qué no pones la advertencia (amenaza) en mayúsculas en la entradilla? ¿Cuanta gente que vote negativo ni habrá leído el primer comentario? De echo, en este momento ya lleva 4 negativos y es posible que acabe en gris. Es más, solo por las risas voy a colaborar ahora mismo.

6) Obviamente en los comentarios del envío se está hablando sobre que se debería hacer sobre el ignore, pero no se habla sobre la propuesta porque no podemos verla. No entiendo el sentido de que no sea pública.

Lo siento Imparsifal, seguro que has tenido una mala noche y te has despertado un poco dictatorzuelo, pero piensa que el pelearnos contra "los de arriba" nos hace juntarnos "a los de abajo" y eso crea comunidad ;)

Ánimo con la gestión de este pequeño fuego y espero que tu humor mejore lo suficiente para que puedas ver y reconocer que has metido la pata. Tampoco le des demasiada importancia, son cosas que pasan.