No, no hay pruebas de que Irene Montero vaya a presentar un "anteproyecto de Ley de reforma de la Biblia"

Este contenido fue publicado por Alerta Digital el pasado domingo 19 de enero y webs como Alerta Nacional y Somatemps lo replicaron al día siguiente. No obstante, no hay pruebas de que la actual ministra de Igualdad esté preparando este anteproyecto de ley. Nos hemos puesto en contacto con este ministerio y nos lo desmienten. También hemos hablado con Unidas Podemos y nos han dicho que "obviamente es mentira". Alerta Digital no aporta ninguna prueba que respalde la veracidad de su afirmación.