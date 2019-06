No insultéis a los negritos que ellos también merecen vivir  

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una guía de comunicación inclusiva y yo no podré agradecérselo lo suficiente. Me está pasando lo mismo que me pasó hace años leyendo “Memorias de un amante sarnoso” y que muy pocas veces me ha ocurrido después (...) Todo el texto es una oda al eufemismo gratuito, a la perífrasis buenista. Hay algunas de las sugerencias que son directamente delirantes. De hecho, llevo un rato intentando averiguar si han participado en su redacción las mismas personas que se encargaron del ideario del 8M.