"No se fugue, es positivo de covid-19": mi esperpento con el coronavirus en Tailandia

Sea por numerosas desventuras o simplemente por culpa de mi mala fortuna, en la última década he visitado tantos hospitales en Tailandia que alguno podría imaginar que me dedico a hacer 'reviews' de la sanidad en el país. En un cajón guardo las tarjetas que me acreditan como cliente de muchos de ellos. Desde esos centros públicos de barrio junto a mercados alborotados donde dejas las chanclas a la entrada hasta complejos de lujo con pianos de cola en el vestíbulo y personal trajeado de Armani.