No está en juego la democracia o libertad. Está en juego es la decencia

No está en peligro la democracia. No está en peligro la libertad. Lo que está en peligro es la decencia. La dignidad en los actos y en las palabras que constituyen el debate político. Y el debate público, que es el debate nuestro de cada día. Es indecente frivolizar con las amenazas de muerte. Es repugnante no repudiarlas. Y es nauseabundo eludir la condena de una amenaza recurriendo al comodín ése, tan manido, del ‘condenamos todas las violencias’, que es lo que hace Vox cuando le preguntan por la carta con balas dirigida a Pablo Iglesias.