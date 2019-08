No eres un trabajador, eres un explotado

¿Trabajas muchas horas que no te corresponden?

¿No te pagan esas horas y ni te las devuelven con descansos?

¿En tu contrato no refleja los acuerdos verbales de la entrevista?

¿Estás en un empresa sin sindicato, o, el sindicato está corrompido por la empresa?

Si tus respuestas han sido Sí, No, No, Sí,; felicidesgraciades, eres un explotado.

Permites que jueguen contigo a tu antojo porque saben que vas a tragar. Les permitiste una primera, una segunda, y después se han aprovechado de ti hasta la saciedad. Les has aumentado una plusvalía que no les corresponde a costa de tu tiempo. Y lo hacen porque saben que tienes miedo. Exacto, eres un cobarde.

Tu cobardía viene porque quieres tener una vida digna, y, para ello, sacrificaste muchos derechos colectivos que, paradójicamente, están para garantizar una vida digna. Si el trabajo no es digno, y aquí se incluye el salario y las horas, tu vida no será digna, imbécil.

Los derechos colectivos que has sacrificado te garantizaban un horario y una retribución justa, pero, preferiste consentir a la empresa convencido de que esa vía te iba a generar un beneficio a largo plazo. Craso error. Si tu punto de vista es individualista, tu visión a largo plazo siempre será errónea, a no ser que sepas que no te va a dar ningún beneficio, con lo cual eres gilipollas.

He usado los calificativos cobarde, imbécil y gilipollas, ¿sabes por qué?, porque sólo los cobardes, los imbéciles y los gilipollas se dejan explotar.

¿y qué se puede hacer para solucionarlo?, pues...

Y, sobre todo...