No cuestiones mi tránsito

Reflexión sobre cómo es la experiencia de las mujeres trans lesbianas en espacios lésbicos: "A las tías trans de entrada nos ven como heteros, sobre todo si somos femeninas. Yo quizá me pondría más vestidos y tacones cuando hay una fiesta, pero no lo hago porque siento que así encajo más. No hace falta que te maquilles, que ya eres muy guapa. Cada vez que he hablado de operaciones, a la gente es como que le molesta o lo entiende como una muestra de debilidad. ¿No aceptas tu cuerpo?"