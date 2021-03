No es ciudad para jóvenes

¿Suben los precios de alquiler en León? ¿Lo están haciendo en Málaga, en Zamora? Lo terrible es que los dos partidos de nuestro Gobierno discuten, al parecer, acaloradamente sobre un problema del que carecemos de una base de datos mínimamente exhaustiva para poder analizarlo. Si no me creen, vayan al INE o a la página del Ministerio de Fomento. No tenemos estadísticas oficiales de precios de alquiler por regiones o áreas metropolitanas y todos acudimos a Fotocasa o Idealista para hacernos una idea de lo que está ocurriendo.