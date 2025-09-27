No, los biocombustibles no son tan verdes ni 100% renovables

Algunas petroleras anuncian en sus gasolineras “combustibles 100% renovables” como una solución casi mágica para descarbonizar el transporte por carretera, mientras ciertos sectores consideran que estos biocombustibles son la mejor solución frente al cambio climático. Ecodes ha elaborado una guía para desmontar estos y otros mitos que pueden ralentizar la electrificación de coches, autobuses y camiones, la forma más rápida de reducir el CO₂ en la movilidad.