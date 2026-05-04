Un niño muere al caer desde la ventana de un centro de menores en Fisterra, A Coruña

Un menor de ocho años falleció este lunes en Fisterra (A Coruña) tras caer desde una ventana situada a unos 15 metros de altura en el centro de menores Nosa Señora do Carme. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. Por el momento se desconocen las circunstancias exactas de la caída, y el instituto armado trabaja para esclarecer qué ocurrió en el interior del centro en los momentos previos al suceso.