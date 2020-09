Niegan la entrada a una mujer en el Museo de Orsay por su escote

Jeanne, una joven parisina que estudia literatura, ha denunciado que el pasado 8 de abril le negaron la entrada al Museo de Orsay de París a causa de su escote. «No me dejaban entrar pero nadie me decía por qué, me miraban el escote y ese es todo el gesto que hacían», ha explicado Jeanne a través de su cuenta de Twitter en una carta que se ha hecho viral. El tuit de la afectada, que se ha hecho viral, no tardó en provocar la reacción del Museo de Orsay este miércoles, también a través de la red social, disculpándose.