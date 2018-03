Ni iré a la cárcel ni nos van a silenciar

Cuando eres periodista, cuando sabes algo que es cierto y contrastado, es imposible fingir que no lo sabes,olvidarlo,ocultarlo. Estamos en España 2018,no hay censura tipificada, ya no te matan ni te exilian por publicar verdades. A lo peor te amenazan con actos legales que,admitámoslo,son un viaje a ninguna parte. Lo que sí te puede pasar en España 2018 es que no sean suficientes ni un papel oficial,ni dos ni tres. Cifuentes tres opciones:presentar un papel oficial que confirmara que cursó el máster,dimitir y asumir sus actos o intentar callar