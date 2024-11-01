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Ni desprotección ni inseguridad: expertos desmontan el argumentario de la derecha contra el decreto de vivienda

Ni desprotección ni inseguridad: expertos desmontan el argumentario de la derecha contra el decreto de vivienda

El sábado 28 de marzo se cumplió una semana de la entrada en vigor del decreto ley que prorrogará los alquileres que caduquen entre lo que queda de 2026 y 2027. Previsiblemente –y a pesar del esfuerzo titánico de parte del Gobierno de lograr lo contrario a través de la presión social– el texto decaerá en cuestión de semanas, cuando el Congreso de los Diputados tenga que ratificarlo. Tanto PP como Vox y Junts ya han adelantado su voto en contra y han aprovechado estos días para criticar la medida.

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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1 comentarios
6 0 0 K 78 actualidad
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Da igual, miles de gilipollas sin casa seguirán apoyando al partido de los fachas dueños de propiedades.
A mandar, Señora Marquesa, que para eso estamos.  media
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menéame