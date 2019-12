Hoy se han anunciado las nominaciones a los Globos de Oro y Netflix la ha dominado con cuatro filmes postulados a mejor película en los apartados de drama y comedia o musical: “The Irishman” (“El irlandés”), “Marriage Story”, “The Two Popes" (“Los dos papas”) y “Dolemite Is My Name” (“Dolemite”). Netflix recibió en total 17 nominaciones, más que cualquier otra compañía productora.