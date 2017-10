¿Por qué a los neonazis les gustan tanto los polos y los pantalones caquis? [EN]

Las cabezas rapadas, los tatuajes y las Doctor Martens que se asociaban al fascismo de hoy han sido reemplazados por el uniforme de golf de los padres de la urbanización. En Charlottesville los entusiastas de la esclavitud llevaban polos, pantalones caquis y antorchas tiquis. Como el cambio de nazi por 'alt right', la renovación de vestuario es un intento de ocultar el racismo en una fina capa de aceptación general. Antes del encuentro Unite the Right, el destacado neonazi Andrew Anglin instruyó a sus seguidores a vestirse de forma presentable.