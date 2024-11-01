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NEOGEO AES+: por qué esta “reedición” no es una mini consola más (y puede cambiar el retro moderno)

Mientras muchos la ven como otra consola nostálgica, la AES+ apunta a algo distinto: hardware real basado en ASIC, compatibilidad con cartuchos originales y un intento serio de reconstruir el ecosistema físico de Neo Geo sin depender de la emulación. Más allá del titular, lo interesante es el precedente: ¿estamos ante el inicio de una nueva era de hardware retro auténtico a precio “accesible”? Análisis y contexto del movimiento de SNK y Plaion.

| etiquetas: videojuegos , retrogaming , neogeo , snk , plaion
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3 comentarios
7 2 1 K 69 tecnología
Gry #1 Gry
200 € la consola y 80 por cartucho.

Si que parece la auténtica experiencia NeoGeo.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Cuanto daño hace la nostalgia en la cartera de algunos.
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#2 Perraka77
Siendo compatible con el hardware original y sin emulación es una autentica ganga. La web de Game ya ha retirado las reservas de la edición especial y ha estado saturada durante horas, siguen habiendo reservas para la edición normal que es 1:1 con la original más la salida HDMI, incluido un mando arcade stick.

El que sepa de qué va la vaina que aproveche que se trata del lanzamiento retro de la década.
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menéame