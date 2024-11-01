NEOGEO AES+: por qué esta “reedición” no es una mini consola más (y puede cambiar el retro moderno)

Mientras muchos la ven como otra consola nostálgica, la AES+ apunta a algo distinto: hardware real basado en ASIC, compatibilidad con cartuchos originales y un intento serio de reconstruir el ecosistema físico de Neo Geo sin depender de la emulación. Más allá del titular, lo interesante es el precedente: ¿estamos ante el inicio de una nueva era de hardware retro auténtico a precio “accesible”? Análisis y contexto del movimiento de SNK y Plaion.