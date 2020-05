El neobanco alemán N26 deja a sus clientes españoles tirados sin cobrar el paro

Los clientes españoles del banco alemán N26 —autoproclamado como "banco del futuro", "primer banco que no da pereza" y " #nobullshit " [sin tonterías] — están descubriendo estos días que no pueden cobrar el paro en sus cuentas. "Me he enterado hoy. No me entraba el dinero del ERTE y a todos mis compañeros, sí", relata Nacho (nombre ficticio), uno de sus usuarios. "Se me ocurrió preguntar al banco y me acaban de decir que ellos no tienen convenio con la Seguridad Social y que, por tanto, no me lo pagarán en ninguna cuenta de N26. Aunque tenga IBAN