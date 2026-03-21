Nazbols del crepúsculo, con estrella y cruz confusa,

sois ecos del pasado que al presente queréis torcer.

Rusia, Irán, China y Corea os llaman su musa,

pero son tronos de hierro donde el pueblo no puede vencer.

No es izquierda la sumisión a zares ni mandarines,

ni al bunker de misiles ni al velo del clérigo gris.

Queréis vender la lucha como pacto entre ruinas,

mas el trabajador libre no abraza ese país.

Vuestro eje es cadena de un viejo autoritarismo,

no bandera de lucha ni faro de redención.

La izquierda que sueña no rinde pleitesía al déspota,

sino alza su voz por la humana condición.

Dejad las quimeras de híbridos grises y vanos,

la lucha es por todos, no por tiranos dorados.

Nazbols, mirad al horizonte de sueños humanos,

donde el pueblo camina sin yugos impuestos ni forzados.

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Autor: Perplexity AI Pro