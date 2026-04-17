La navarra Martina Calvo, reconocida por el Consejo Superior de Deportes

El Consejo Superior de Deportes ha dado a conocer los Premios CSD PROAD–Carrera Dual correspondientes al año 2025. Estos galardones buscan reconocer el esfuerzo de los jóvenes deportistas que compatibilizan su carrera deportiva con la formación académica. Entre los deportistas reconocidos se encuentra la navarra Martina Calvo Santamaría, de 17 años. Estos premios distinguen trayectorias de excelencia dual, valorando de manera equilibrada el rendimiento académico y el rendimiento deportivo.