El naufragio del «Batavia» y el sanguinario enfrentamiento de los supervivientes entre sí

El Batavia fue un barco de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales que sufrió uno de los naufragios más famosos de la Historia; comparable quizá al de la Medusa sólo que nunca contó con un Gericault que plasmase en lienzo la tremebunda experiencia de los supervivientes, aunque sí hay libros, películas y hasta una ópera. Los supervivientes vivieron una pesadilla criminal sobre unos islotes en la que acabaron enfrentándose a muerte por sobrevivir.