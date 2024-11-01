Un estudio de un consorcio internacional liderado desde España, dirigido por un miembro del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, ha mostrado que las mutaciones en el gen MYH9 dictan la gravedad de enfermedades raras de la sangre, hallazgo que abre nuevas vías para anticipar la evolución de los pacientes y avanzar hacia tratamientos más personalizados. Las mutaciones en el gen MYH9 dictan la gravedad de enfermedades raras de la sangre, según un estudio internacional.