La música de Robe Iniesta para entender esta España

Si creías que Antonio Naranjo no podía dar mas asco, estabas equivocado. Nos ha ofrecido un derroche de ética periodística en su programa"El análisis de Antonio Naranjo" de Telemadrid.

Empieza a sonar 'Si te vas' de Extremoduro y entra Naranjo:

Qué bonito, ¿verdad? Qué conmovedor y qué triste suena hoy esto. Ha muerto Robe Iniesta, rockero, poeta y alma de Extremoduro. Él no compuso esta maravilla para que servidor de ustedes hiciera este editorial diario que cierra el programa. Pero qué quieren que les diga, ha sido escucharla esta mañana, prontito, y robarle a "Rober" un pellizco de su inspiración para tratar de entender lo que nos pasa en España. Miren, no nos habíamos recuperado de que para el presidente del Gobierno la condena al fiscal general del Estado fuera una excusa para atacar al Tribunal Supremo, cuando Sánchez y su ecosistema nos han brindado cuatro razones o más para llevarnos las manos a la cabeza...

Enlace al video solo dura 2:29 , no da tiempo a vomitar.

Por si todavía hay alguien que no conoce a Antonio Naranjo:

Los sindicatos de Telemadrid estallan contra Antonio Naranjo y el mensaje emitido en respuesta al apoyo de RTVE a Palestina: "Un día infame para esta casa"

Antonio Naranjo a favor del Bullying Infantil

Me han pasado este titular de El Debate que firma Antonio R. Naranjo

La empresa del hermano de Antonio Naranjo y de la que él fue consejero sigue debiendo más de un millón a Hacienda

El Constitucional confirma la condena a Antonio Naranjo por difundir el bulo de que Máximo Pradera le agredió

