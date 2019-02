No hay reglas. Simplemente disfruta. Museum of Symmetry es un juego de realidad virtual, se anuncia como invitación y un desafío, un trippy de ensueño. Desarrollado por Casa Rara Studio, y producido por el estudio de animación The National Film Board of Canada. Museum of Symmetry ha sido dirigido, animado por la dibujante y animadora Paloma Dawkins junto a la poetisa Ashley Obscura. Es gratuito y se distribuye a través de la plataforma de juego Steam.