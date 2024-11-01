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¿El mundo está fuera de quicio?

La democracia ante el totalitarismo de mercado y la amenaza posfascista: ¿qué hacer?

| etiquetas: mundo , fascismo , extrema derecha , estados unidos
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4 comentarios
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azathothruna #3 azathothruna
Guillotinas?
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taSanás #2 taSanás *
No, el mundo siempre ha sido así, siempre hemos estado a hostias, lo que pasa es que la mayoría de nuestra “órbita” no hemos vivido una guerra en nuestro pellejo y nos creemos que lo normal es estar prepcupado por si sale nuestra serie favorita en Netflix… y no. Lo habitual durante milenios ha sido la ley del mas fuerte

Otra cosa distinta es que queramos un mundo mejor, pero lo normal son las hostias
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anv #1 anv
La democracia como tal hace tiempo que no existe.
Los votos se ganan con noticias falsas y campañas en las redes sociales. Ya nadie elige libremente. Gana el que tenga más dinero para invertir en la campaña electoral.
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azathothruna #4 azathothruna
#1 Y te olvidas que las "democracias" en la antigua roma y grecia duraron solo 7 telediarios.
Hasta los consejos de las tribus "inferiores" son mas democraticas que lo que salga de los colonizadores
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menéame