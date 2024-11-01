·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11750
clics
Morderte la lengua
6525
clics
La Unión Europea ha quedado retratada
6115
clics
Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado
7328
clics
Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo
4883
clics
Han analizado las coordenadas del rescate al piloto en Irán. No solo no cuadran, apuntan a una misión muy distinta de EEUU
más votadas
360
Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán
330
El precio de oponerse al genocidio: 17 personas se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros por protestar en La Vuelta 2025
264
El Ejército de Israel retiene a un 'casco azul' español en el sur de Líbano
289
Tras resucitar por enésima vez, Jesucristo se convierte en la segunda persona con más resurrecciones por detrás de Pedro Sánchez
607
Los audios que incriminan a Cospedal quedan excluidos del juicio de Kitchen en contra del criterio de la Policía
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
14
clics
¿El mundo está fuera de quicio?
La democracia ante el totalitarismo de mercado y la amenaza posfascista: ¿qué hacer?
|
etiquetas
:
mundo
,
fascismo
,
extrema derecha
,
estados unidos
2
0
2
K
16
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
2
K
16
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
azathothruna
Guillotinas?
0
K
14
#2
taSanás
*
No, el mundo siempre ha sido así, siempre hemos estado a hostias, lo que pasa es que la mayoría de nuestra “órbita” no hemos vivido una guerra en nuestro pellejo y nos creemos que lo normal es estar prepcupado por si sale nuestra serie favorita en Netflix… y no. Lo habitual durante milenios ha sido la ley del mas fuerte
Otra cosa distinta es que queramos un mundo mejor, pero lo normal son las hostias
0
K
8
#1
anv
La democracia como tal hace tiempo que no existe.
Los votos se ganan con noticias falsas y campañas en las redes sociales. Ya nadie elige libremente. Gana el que tenga más dinero para invertir en la campaña electoral.
0
K
7
#4
azathothruna
#1
Y te olvidas que las "democracias" en la antigua roma y grecia duraron solo 7 telediarios.
Hasta los consejos de las tribus "inferiores" son mas democraticas que lo que salga de los colonizadores
0
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Otra cosa distinta es que queramos un mundo mejor, pero lo normal son las hostias
Los votos se ganan con noticias falsas y campañas en las redes sociales. Ya nadie elige libremente. Gana el que tenga más dinero para invertir en la campaña electoral.
Hasta los consejos de las tribus "inferiores" son mas democraticas que lo que salga de los colonizadores