La mujer de Llarena dice que no va tranquila por la calle

La directora de la Escuela Judicial, la magistrada Gemma Espinosa, ha afirmado este martes que "ahora no va tranquila por la calle", ya que ella y su marido, el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, se han visto obligados a llevar escolta en Barcelona, donde residen. En una entrevista en la cadena Cope, Espinosa respondía así a la pregunta directa de si transitaba tranquila por las calles: "No, ahora no, porque la verdad es que ahora tenemos escolta y protección,