Mujer con un doctorado es criticada por exigir a aerolínea australiana que la llamen doctora

“Hola @Qantas, mi nombre es Dr. O’Dwyer. Mi boleto dice el Dr. O’Dwyer”, comenzó la mujer que luego exigió que sus trabajadores no creyeran la abreviación era un error. “No pasé 8 años en la universidad para ser llamada Señorita”, escribió molesta. Mientras algunos defendían su derecho a hacer valer su título, otros criticaban su ego y aseguraban que no merecía ser llamada doctora en una aerolínea, debido a que no se trataba de una doctora en medicina.