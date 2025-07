Muere Paul Mario Day, el cantante original de Iron Maiden que fue expulsado por «falta de carisma»

El cantante Paul Mario Day, vocalista original de Iron Maiden, ha fallecido a los 69 años según ha informado la banda More, otra formación del heavy metal británico en la que militó a principios de los ochenta. «Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del gran vocalista de More, Paul Mario Day. Fue una gran parte de la NWOBHM (New wave of british heavy metal) desde su participación en una versión temprana de Iron Maiden, y por supuesto desde su fantástica actuación en el álbum 'Warhead'», dice el comunicado del grupo.